Eveline moet ‘Big brother’ verlaten: “Toch blij dat ik naar huis mag”

“Ik ben eigenlijk blij om naar huis te gaan”, zegt Eveline in een eerste reactie bij Peter Van de Veire. “Ik was heel graag gebleven, maar thuis is het zeker ook fijn. Ik laat hier wel mijn vriendinnetjes achter, Nouchine en Nawel. Ik ga hen missen, ze hebben me er de voorbije weken echt door gesleurd. Vera en Salar ga ik niet missen”, antwoordt ze eerlijk op de vraag van Peter. “Het eerste wat ik nu ga doen, is knuffelen met mijn hond en Bas.” Wie ze denkt dat gaat winnen? “Nouchine!”

Bewogen week

De afgelopen week was het ‘break-up week’ in Big brother. En die was op z’n zachtst gezegd bewogen. In het midden van het huis was een muur geplaatst, die de groep in twee – team goud en team groen – verdeelde. Het prille koppeltje Vera en Dimitri werd gescheiden. Daarbovenop kreeg Vera ook nog vreselijk nieuws van het thuisfront: haar opa was plots overleden. Gelukkig werden de groepen daarna weer herenigd, en kon Vera rekenen op troost van Dimitri. Inclusief een dikke knuffel, en een wel heel gezellige nacht.

Ook voor Tobias was het een week om niet snel te vergeten om een ongelukkige reden. Hij zwikte zijn voet om tijdens het sporten en moest naar de eerste hulp gebracht worden. Hij zit op dit ogenblik in quarantaine. Hij heeft een kleine breuk in zijn voet, maar hij stelt het goed. “Gelukkig mag volgende week vrijdag weer het gips af”, zegt hij in de show. “Het is een scheurtje bij de enkel in het bot.” Daarna mocht hij even zwaaien over de videocall naar zijn medebewoners in het huis.

