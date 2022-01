Achilles Bocholt heeft geen problemen met Initia Hasselt, Sporting Pelt wint van Atomix

Het duel tussen Visé en Tongeren werd verplaatst naar dinsdag aanstaande en de wedstrijden Bevo-Lions, Hurry Up-Quintus en Volendam-Aalsmeer worden eveneens later op het seizoen afgewerkt. Coronaperikelen enerzijds en het zware Europees kampioenschap van de Nederlandse internationals met de nationale ploeg anderzijds rechtvaardigden dit uitstel.

Bocholt - Hasselt was een saaie pot. Hasselt deed welgeteld vijf minuten mee (4-2) maar kwam dan zowel in aanval als verdediging tekort tegen de regerende kampioen die in de eerste helft 19-5 uitliep en dat verschil in de tweede helft alleen maar groter maakte om uiteindelijk te finishen met 36-15. Pelt had het veertig minuten moeilijk tegen Atomix. De bezoekers leidden aan de rust met 16-17 en liepen in de tweede helft even drie doelpunten uit. Bij 24-24 (41‘) waren de problemen voor Pelt opgelost. De Limburgers boekten uiteindelijk nog een riante 37-30-zege.