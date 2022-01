Joran Wyseure kan overwinning op WK veldrijden amper geloven: “Dit is echt niet normaal”

Joran Wyseure reed met de Flandriencross in Hamme een goede generale repetitie en won in Oost-Vlaanderen. Een week later is hij ook aan het feest in de Verenigde Staten. “Maar dit is echt niet normaal”, waren zijn eerste woorden als wereldkampioen.

Wysyeure is geen veelwinnaar. Met twee zeges, Hamme en de Duinencross in Koksijde mocht hij dit seizoen niet al te veel juichen. De 21-jarige West-Vlaming voegt daar nu een derde zege aan toe, het allerhoogste, de wereldtitel. “Normaal is mijn start niet zo goed”, sprak hij in in het flashinterview, “maar vandaag was dat wel het geval en daarna probeerde ik in tweede ronde op de klim om het verschil te maken. Ik zou wel zien waar ik zou eindigen. Boven had ik een paar meter en ik zette door.”

Op de trappenpartij vloog Wyseure over de 37 tredes. Veel voorsprong had hij nooit, maar de renner van Tormans-Circus Cyclo Cross Team maakte het wel af. “Ik wilde gewoon de ganse wedstrijd mijn eigen tempo rijden en dat volstond voor de zege vandaag. Dit is echt niet normaal.”

Met Emiel Verstrynge en Thibau Nys staan nog twee andere landgenoten op het podium. “Het is heel mooi om met drie Belgen op het podium te staan. Zeker ook omdat Emiel er bij is (zijn ploegmaat bij Tormans). Op het BK was hij de sterkste en werd ik derde. Nu is het omgekeerd en eindig ik boven hem. Dat is echt fenomenaal. Ik ben niet alleen blij voor mij, maar ook voor hem.”