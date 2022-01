De subtropische zwembaden hebben de deuren weer geopend. Ook andere activiteiten zoals de binnenspeeltuin en bowlingbaan kunnen sinds gisteren opnieuw bezoekers ontvangen. Dat deze activiteiten terug kunnen doorgaan, zien ze bij Centerparcs al onmiddellijk in de boekingen. De cijfers gaan in stijgende lijn. En ook de bezoekers in Vossemeren in Lommel zijn blij om terug te zijn.