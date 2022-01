Amerikaans NFL-icoon Tom Brady (44) zet na 22 seizoenen en 7 Super Bowl-overwinningen punt achter carrière

Tom Brady (44) zet een punt achter zijn carrière in het American Football. De quarterback van de Tampa Bay Buccaneers was 22 seizoenen actief in de NFL, maar acht de tijd nu rijp om zijn schoenen aan de haak te hangen. Tom Brady won maar liefst zeven keer de Super Bowl, de hoogst haalbare prijs in de sport. Brady wordt beschouwd als een van de grootste Amerikaanse sportmannen ooit.

Brady begon zijn illustere carrière bijzonder onderschat: hij werd pas als 199ste gekozen uit zijn generatie spelers die naar de NFL trok. Maar toen hij bij de New England Patriots zijn kans geroken had, begon Brady aan een palmares die doet duizelen.

Hij stond tien keer in de Super Bowl, meer dan gelijk welke van de 32 clubs in de 102-jarige geschiedenis van de NFL. Zijn tien verschijningen in het grootste Amerikaanse sportcircus is dubbel zoveel als de volgende quarterback in de lijst. Hij leidt de NFL in het meest aantal gescoorde touchdowns en gegooide yards. Zijn 22 jaar speler zijn is een record als quarterback. Het rijtje gaat nog wel een eindje door, want Brady heeft de volledige geschiedenisboeken door zijn successen in de play-offs en de Super Bowl herschreven.

Zeven keer trok hij aan het lange eind: zes keer als New England Patriot en vorig jaar als lid van de Tampa Bay Buccaneers. Toen werd hij op zijn 43ste nog maar kampioen in de NFL nadat hij een breuk forceerde uit New England na twintig succesvolle seizoen, maar ook dit jaar ging hij gewoon door. Dit jaar gingen de Tampa Bay Buccaneers, afkomstig uit Florida, eruit in de tweede ronde van de play-offs. Brady liet een week lang iedereen in het ongewisse, maar besliste uiteindelijk om de stekker eruit te trekken.

Vrouwlief wint

Zijn grootste reden? Vrouwlief. Brady is immers getrouwd met Gisèle Bündchen, Braziliaans topmodel en moeder van zijn zoon en dochter. “Zij zullen mee beslissen of ik doorga”, klonk het eerder deze week. Bündchen trok deze keer dus aan het langste eind.

Brady zal voor de rest van zijn carrière herinnerd worden aan zijn waanzinnige records in de Super Bowl, maar ook voor enkele schandalen. Zo werd de quarterback vier weken geschorst voor ‘Deflategate’, waarbij de Patriots in de play-offs ballen lichter zouden hebben gemaakt in het voordeel van Brady.