Een heropflakkering van korte duur: Dimitri Van den Bergh strandt in achtste finales van Masters na nipte nederlaag tegen Clayton

Het avontuur van Dimitri Van den Bergh op de Masters zit er in de achtste finale al op: onze landgenoot verloor met 10-9 van de Welshman Johny Clayton. Van den Bergh kan zijn teleurstellende WK dus niet doorspoelen met een knalprestatie op de Masters, al speelde Van den Bergh zeker niet slecht.

Zoals altijd begon Van den Bergh (9de van de wereld) zijn avond met een schitterend dansje onder het nummer ‘happy’ van Pharell Williams. Reden om blij te zijn had Dimitri Van den Bergh zeker: na een teleurstellend WK en een nederlaag in zijn eerste wedstrijd tegen Hempel, startte Van den Bergh het nieuwe jaar vrijdagavond met een simpele 6-1 overwinning tegen White op de Masters.

Maar zaterdag begon met de achtste finales het echte werk, en Van den Bergh kreeg meteen een tegenstander van een geheel ander kaliber voorgeschoteld: Johny Clayton, het nummer acht van de wereld.

Het duurde even vooraleer Van den Bergh onder stoom kwam: dat zijn eerste twee pijlen van de wedstrijd in de 1 belandden, was daar het bewijs van. Clayton profiteerde van het aarzelend begin van Dancing Dimi en hield zijn eigen leg thuis.

Big fish

Van den Bergh moest daarna zien zijn eigen leg niet meteen uit handen te geven, maar dat vermeed hij op schitterende wijze: met een uitgooi van 170 - de befaamde big fish - trok Van den Bergh het laken naar zich toe in de tweede leg: 1-1.

De logica - de speler die als eerste mag werpen, wint de leg - werd in de eerste twee legs dus gerespecteerd, en dat zou ook in de volgende drie legs niet veranderen. Dat zorgde ervoor dat Clayton met een 3-2 voorsprong de eerste pauze indook. Wie als eerste 10 legs won, stootte door naar de kwartfinales.

Van Den Bergh moest alleszins zorgen dat hij minstens één keer een leg van Clayton afsnoepte: zonder breaks zou de wedstrijd namelijk op 10-9 eindigen in het voordeel van de Welshman. Bijna deed Dimitri Van den Bergh dat in leg 7: onze landgenoot waagde zich opnieuw aan een big fish, maar zijn laatste pijl strandde net naast de bull.

Dancing Dimi leek naarmate de wedstrijd vorderde steeds nerveuzer te worden en zocht steeds steun bij zijn entourage. Van den Bergh pakte ook steeds meer tijd om te werpen: wat er aan de hand was met onze landgenoot, was een raadsel. Clayton strafte de twijfels van Van den Bergh genadeloos af in leg 12: 7-5 voor de Welshman.

Van den Bergh slaagde er wel in terug te komen tot 7-6, maar nadien verloor hij 3 legs op rij. Het kalf leek verdronken voor onze landgenoot, tot hij plots opnieuw de leg van Clayton afsnoepte en zelfs terugkwam tot 9-9.

De beslissende leg moest uitsluitsel brengen, en daarin bleek Clayton uiteindelijk toch de sterkste. De enige Belg op de Masters ligt zo nu al uit het toernooi, al speelde Van den Bergh zeker geen slechte partij.