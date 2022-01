Ijzersterke Joran Wyseure soleert naar wereldtitel bij beloften, Verstrynge en Nys zorgen voor volledig Belgisch podium

Een trosje favorieten stond in Arkansas aan de start. Gerben Kuypers kende de kopstart, voor de Belgische kopman Emiel Verstrynge. Die nam al snel over in de openingsronde, maar het snelle parcours zorgde ervoor dat de toppers bij elkaar klitten van bij het begin van de race. Het zou een tactisch steekspel worden, waarbij de Belgen en Nederlanders hun numeriek voordeel tegen elkaar moesten uitspelen.

In de tweede ronde trok Joran Wyseure door op de beklimming toen de kopgroep zo’n vijftien renners telde. Zijn poging, en op de trappenpassage liep hij zelfs weg van de andere favorieten. De Nederlanders moesten aan de bak, want Wyseure pakte al snel negen seconden. “Dit is zijn scenario. Hij heeft hier de motor voor”, voorspelde bondscoach Sven Vanthourenhout in de derde ronde. Ryan Kamp moest achter de leider het gaatje zien te dichten, maar dat bleek niet zo simpel. De favoriet vloekte naar zijn medelandgenoten, maar priemde tegelijkertijd in de ogen van de slimme Verstrynge.

De klim

In de vierde ronde achtte Pim Ronhaar zijn moment gekomen. De topfavoriet trok op de beklimming keihard door, nam nog steeds wat favorieten mee maar deed wel enkele seconden van de voorsprong af. En deed iedereen beseffen: op die klim is het te doen. De voorsprong van Wyseure werd echter in de rest van de ronde weer uitgediept omdat de Nederlanders elkaar het wit uit de ogen bleven kijken.

Het landenspel werd uitstekend gespeeld door Verstrynge en Nys, die op vinkentouw zaten en de Nederlanders elkaar lieten doodknijpen. Dat deed niks af van de straffe prestatie van Wyseure: die bleef maar doorjassen en die kleine voorsprong van veertien seconden verdedigen. Pas in de voorlaatste ronde werd het spannend: Verstrynge kon de Nederlanders losrukken en was eindelijk vrij om naar de leider te rijden.

De West-Vlaming naderde met rasse schreden in de allerlaatste ronde. Ook hij bleef echter hangen toen hij nadrukkelijk op zoek ging naar Wyseure. Die mocht uitgebreid vieren met zijn wereldtitel en een tricolore vlag, Verstrynge klapte met respect voor de nieuwe wereldkampioen. Achter hen sprintte Nys naar Belgisch delirium door de Belgische selectie ook brons te bezorgen.