Zwarte rookwolk boven Truiens restaurant Vleesgegroet

Een zwarte rookwolk heeft zaterdag rond 18 uur in het centrum van Sint-Truiden voor de nodige ophef gezorgd. In het restaurant Vleesgegroet, op amper 30 meter van de Grote Markt, in De Clockhemstraat ontsnapte zwarte rook boven het gebouw.

De Hulpverleningszone Zuid-West Limburg was snel ter plaatse en had het vuur snel onder controle. “Het is vermoedelijk een uit de hand gelopen schoorsteenbrand die voor de problemen heeft gezorgd. De manschappen controleerden de holle plafonds of daar nog brandhaarden aanwezig zijn. Het is en heel oud gebouw met nog veel houten steunbalken. Vandaar ook de dubbele controles”, zegt brandweerkapitein Steven Rennen. Rond 20.30 uur werd de interventie afgebroken en de straat weer opengesteld voor het verkeer.

In de zaak waren enkele klanten aan het eten. Die konden tijdig het pand verlaten. Niemand raakte gewond.

(jcr)