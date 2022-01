Zo makkelijk raakt wolf onder een prikkeldraad zonder stroom door

Houthalen-Helchteren

Bij de vzw Welkom Wolf hebben ze een filmpje binnengekregen dat perfect illustreert hoe makkelijk het voor een wolf is om onder schrikdraad door te kruipen. Op de beelden - ergens aan een weide in Noord-Limburg - geschoten, is te zien hoe een deel van de roedel simpelweg iet of wat door de knieën zakt om onder de prikkeldraad door te kruipen. “Voor de wolven is dat echt geen probleem. Waar ze kunnen, gaan ze langs beneden een weide in. Springen kunnen ze. Maar dat doen ze echt niet vaak. Daarom nog eens. Enkel een wolfproof omheining met de draad voldoende laag bij de grond kan de dieren buiten een weide houden”, zegt Jan Loos van Welkom Wolf vzw.

