Matthias Casse start 2022 in stijl en pakt meteen goud op eerste Grand Prix in Portugal

In het Portugese Almada stond voor de Belgische judoka Matthias Casse (24) de eerste Grand Prix op het programma, en onze landgenoot heeft die eerste opdracht ook meteen met succes afgerond. In de finale klopte hij de Fin Oskari Makinen.

Dat Casse de Grand Prix in Portugal won, komt niet geheel aan als een verrassing. Casse was namelijk de enige judoka uit de top 20 die deelnam aan het toernooi. Op weg naar de finale was Casse te sterk voor een Mongool, een Fransman, een Hongaar en een Japanner. Zaterdagavond stond de finale gepland, en die werd vrij eenvoudig gewonnen van de Fin Oskari Makinen waardoor Casse meteen een eerste prijs van het jaar binnenhaalt.