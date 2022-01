Julien Watrin loopt WK-minimum indoor op LBFA-kampioenschappen, ook winst voor Anne Zagré

Op de LBFA-kampioenschappen in Louvain-la-Neuve heeft Julien Watrin zaterdag op de 400 meter het minimum voor deelname aan het WK gelopen. Hij won in 46.44, zes honderdsten onder de limiet en 63 honderdsten onder zijn vorige persoonlijk record.

Ook Anne Zagré won zaterdag. Ze was in 7.47 de snelste op de 60 meter sprint, maar heeft zich voor het indoorseizoen geen doelen gesteld. De hordespecialiste wil er pas staan in de zomer, wanneer in juli het WK in Eugene en in augustus het EK in München plaatsvindt.

“Aan deze LBFA-kampioenschappen nam ik alleen voor de lol deel”, vertelde Zagré. “Je zal me hier en daar nog wel op een indoormeeting een 60 meter of 60 meter horden zien lopen,, maar ik heb me geen doelen gesteld deze winter. In de zomer wil ik het WK en het EK combineren. Dat zijn de hoofddoelen dit seizoen.”

Het WK indoor vindt van 18 tot 20 maart in het Servische Belgrado plaats.