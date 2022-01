Zulte Waregem haalt ex-Genkie Anthony Limbombe terug naar België

Limbombe wou al langer weg bij Nantes, maar zijn riant contract in Frankrijk maakte de zaken er niet eenvoudiger op. Nu zou de Franse club water bij de wijn gedaan hebben en een deel van zijn loon doorbetalen. In de coulissen van het Regenboogstadion klinkt het dat de deal pas de laatste dagen in een stroomversnelling is gekomen, maar Limbombe wordt al weken gelinkt aan Zulte Waregem. Het financiële plaatje bleek echter een probleem. Nu is er dus een oplossing. Limbombe is al in België en de deal zou eerstdaags geofficialiseerd worden. Na Lierse, Genk, Club Brugge en Standard is Limbombe met Zulte Waregem aan zijn vijfde club in België toe.