De gouverneur van West-Virginia, Jim Justice, nam zijn Engelse Bulldog, ‘Babydog’, mee naar zijn beleidstoespraak om een boodschap te geven aan zijn critici. Hij vermeldde zangeres Bette Midler die in een tweet van december West-Virginia ‘arm, ongeletterd en uitgerangeerd’ had genoemd. Bekijk de brutale speech in bovenstaande video.