Het sprookje van Tom Saintfiet zit erop: Gambia strandt in kwartfinales Afrika Cup na kansloze nederlaag tegen gastland Kameroen

Er zal geen Belg te zien zijn in de halve finale van de Afrika Cup: onze landgenoot Tom Saintfiet (48), bondscoach van Gambia, heeft namelijk niet opnieuw kunnen stunten. In de kwartfinale werd met 0-2 verloren van gastland Kameroen. Geen schande, aangezien Kameroen een van de favorieten is voor de eindwinst.

Dat Gambia de kwartfinales haalde, was al een enorme stunt op zich. Nooit eerder nam Gambia namelijk deel aan de Afrika Cup, maar in de groepsfase pakten de troepen van Saintfiet knap 7 op 9 tegen Mauritanië, Mali en Tunesië. In de achtste finale stuntte Gambia opnieuw door Guinee uit te schakelen (0-1), maar een nieuwe stunt zat er dus niet in.

Gambia hield in de eerste helft nochtans stand, al had Kameroen voldoende kansen om de score in het eerste bedrijf te openen. Aboubakar kwam meermaals dichtbij, maar raakte niet voorbij doelman Gaye.

Gambia speculeerde op een 0-0 en penalty’s - dat bewees ook de gele kaart in de eerste helft voor tijdrekken -, maar al vroeg in de tweede helft kon dat plan de vuilbak in wanneer Toko Ekambi in de 50ste minuut Kameroen op voorsprong knikte.

Tot overmaat van ramp scoorde diezelfde Toko Ekambi, speler van Olympique Lyon, zeven minuten later ook de 0-2, waardoor de boeken definitief toe konden.

Gambia toonde nadien nog wel goede intenties, maar scoren lukte niet meer. Michael Ngadeu (Gent) en Collins Fai, die na de Afrika Cup Standard verlaat voor een avontuur in Saoedi-Arabië, stoten dus door naar de halve finale. Daarin wacht het Egypte van Salah of het Marokko van Amallah en Tissoudali.