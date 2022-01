Zoë Backstedt kroont zich tot wereldkampioene veldrijden bij meisjes junioren, Bocholtse Fleur Moors geveld door materiaalpech

Zoë Backstedt heeft zich gekroond tot wereldkampioene veldrijden bij de meisjes junioren. De Britse topfavoriete reed bijzonder vroeg weg van de tegenstand in het Amerikaanse Fayetteville en zette de rest op een halve minuut. De enige Belgische deelneemster, Fleur Moors, kende materiaalpech in de openingsronde en speelde geen rol van betekenis. De Nederlandse meisjes Leonie Bentveld en Lauren Molengraaf mochten mee op het podium.

De Britse, dochter van de Zweedse ex-winnaar van Parijs-Roubaix Magnus, liet de kopstart aan de Nederlandse Lauren Molengraaf. Maar op de beslissende klim op het razendsnelle parcours was het meteen over met de spanning: Backstedt ramde door en zette de rest op de definitieve achterstand. Onze Belgische deelneemster dan maar volgen? Ook niet, want Fleur Moors had na nog geen drie minuten al materiaalpech. Haar tube sprong van de velg, waardoor haar wedstrijd gereden was. Dubbel pech voor de Belgen, want nog voor de afreis moest Belgisch kampioene Xaydee Van Sinaey afzeggen met een coronabesmetting.

© BELGA

Backstedt voelde zich in haar sas op het parcours in de Amerikaanse staat Arkansas en bouwde stelselmatig haar voorsprong uit. De Nederlandse Leonie Bentveld, die dit seizoen vaak de tweede beste renster in deze categorie was, schoof door naar de tweede plaats. Voor onze landgenote ging het rampscenario verder: de jonge Kempense had ook met kettingproblemen af te rekenen.

Het talrijk opgekomen publiek zag hoe er zoals verwacht geen maat stond op Backstedt, terwijl Bentveld en Molengraaf de tweede en derde positie afgetekend invulden. Moors redde haar race nog door in de voorlaatste ronde alsnog een thuisrijdster in te halen en zo ondanks alle pech niet laatste te worden.

De leidster, ook wereldkampioene op de weg bij de meisjes junioren, kon de laatste ronde de risico’s beperken en naar haar nieuwste titel rijden. Ze vierde uitgebreid haar oververdiende wereldtitel aan de finishlijn in Arkansas. De Britse volgt Shirin van Anrooij op, die morgen strijdt voor de wereldtitel bij de beloften dames. De Nederlandse dames achter haar pakten de eerste van wellicht veel Oranje medailles op dit WK.