Het was de eerste wijdverspreide sekstape van wereldsterren, en daardoor ook de meest beruchte aller tijden: die van Pamela Anderson en Tommy Lee. In geen tijd gingen de gestolen beelden midden jaren 90 de wereld rond dankzij het opkomend internet. Een kwarteeuw later is het schandaal opnieuw talk of the town, dankzij een nieuwe tv-serie.