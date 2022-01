Chauffeur De Lijn verwittigt hulpdiensten nadat passagier onwel werd

Een buschauffeur van De Lijn verwittigde zaterdagnamiddag omstreeks 16.15 uur de hulpdiensten nadat één van zijn passagiers onwel was geworden. De ambulance en de MUG snelden naar het station van Leopoldsburg.

“Onze chauffeur merkte op dat een man onwel werd en verwittigde via onze dispatching onmiddellijk de hulpdiensten”, aldus Annelies Meynaerts van De Lijn. “Waarom de passagier buiten bewustzijn was, is niet duidelijk. De man werd uit de bus gehaald en overgebracht naar het ziekenhuis. De bus heeft hierdoor twintig minuten vertraging opgelopen.”

(lees verder onder de foto)

© rr

Volgens een getuige zou het gaan om een veertiger die zwaar onder invloed van drugs was. “De bus werd ontruimd omdat de hulpdiensten de man uit de bus haalden. Iedereen stond buiten. De man was er erg aan toe”, klinkt het.

© rr