Linda de Mol reageert voor het eerst op ‘The voice’-schandaal: “Ik trek me even terug”

“Eerlijk en open alles vertellen, dat was mijn intentie. Mijn verhaal doen op mijn eigen platform. Ik heb na gisteren (vrijdag, red.) besloten helemaal niets meer te zeggen.” Met die zinnen geeft Linda de Mol voor het eerst een reactie op haar eigen website, nadat het schandaal rond het seksueel overschrijdend gedrag van haar ex-man Jeroen Rietbergen in The voice of holland was uitgebarsten.

Ze had wel degelijk de intentie om erover te praten. Dat ze dat nu niet doet, daarvoor wijst ze naar “een handjevol sensatiezoekende opiniemakers”, onder wie talkshowhost Beau Van Erven Dorens, showbizzpresentator Rob Goossens, comedian Youp van ’t Hek. De grootste sneer is voor tv-columniste Angela de Jong die ze “sneu en intens vals” noemt. “Waarom zou ik het in godsnaam nog doen?” schrijft ze. “Als alles wat ik zeg door deze ‘experts’ weggezet wordt als ‘verdraaien, liegen, in de doofpot stoppen, macht uitoefenen, verbloemen’. Als zelfs het feit dat ik de verhalen van twee meisjes die vertrouwelijk bij ons hun trieste relaas deden over Ali B. niet aan mijn broer verteld heb, omdat dat de uitdrukkelijke wens was van de slachtoffers, uitgelegd wordt als onverantwoordelijk of niet geloofwaardig.”

Voorts herhaalt ze dat ze voor de bewuste uitzending van BOOS geen idee had wat haar man bij The voice allemaal had gedaan. “Natuurlijk wist ik dat niet. En mijn broer (John de Mol, red.) sprak de volledige waarheid toen hij zei slechts van één incident op de hoogte te zijn. De leugen zit bij iemand anders, iemand die een ernstige verslaving blijkt te hebben.”

Seksverslaving

Afgelopen week kwamen er berichten naar buiten dat Rietbergen met een seksverslaving kampt, en voor een behandeling naar het buitenland zou zijn gereisd. “Dat is een kenmerk van verslaving namelijk, de waarheid verdraaien, maar die is inmiddels voldoende kapot gemaakt. Dus om hem nog meer voor de bus te gooien, lijkt me overbodig. Ik gun het bovenstaande types niet om smullend en hijgend quotes uit mijn verhaal te verdraaien en wederom uit hun verband te rukken.”

“Ik zeg helemaal niets meer en trek me voorlopig terug om eindelijk samen met mijn kinderen, die zielsveel van hun bonusvader hebben gehouden, aan het verdriet toe te komen. En me te laten steunen door mijn familie, want ja, we zijn er voor elkaar. Als ik weer ga werken, doe ik dat uitsluitend met lieve mensen. En daar zijn er gelukkig heel veel van, getuige de immense bak post die ik dagelijks krijg.”

Haar laatste boodschap is voor de slachtoffers: “Via LINDA. (haar magazine waarop ze de volledige reactie postte, red.) kunnen jullie met mij in contact komen. Ik zou het fijn vinden jullie persoonlijk te kunnen vertellen hoe erg ik het vind en dat ik er iets aan gedaan had als ik het geweten had. Maar ik wist het niet.”

Seksuele opmerkingen en dickpics

In de reportage van BOOS was duidelijk dat er negentien meldingen waren van grensoverschrijdend gedrag door Rietbergen. Hij maakte seksueel getinte opmerkingen en stuurde dickpics naar kandidaten. Twee klachten wegens verkrachting lopen er intussen tegen rapper Ali B. Hij werd in de reportage door verschillende vrouwen beticht van aanranding. Hij ontkent. De onbekende regisseur van The voice of Holland heeft intussen een klacht wegens aanranding gekregen. Ook Marco Borsato werd in de reportage genoemd. Drie gewezen minderjarigen en hun ouders beschuldigen hem van handtastelijk gedrag tijdens The voice kids en dat hij aan hun billen en heupen zat.

