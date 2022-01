STVV stapt af van Standard-pistes Klauss en Muleka

STVV en Standard waren de voorbije dagen meermaals in onderhandeling over de zaak Edmilson en daaraan verbonden de mogelijke transfer(s) van enkele Rouches naar Sint-Truiden. Noch betreft Al Dakhil noch betreft spitsen Muleka of Klauss werd een deal bereikt, ook het transferverhaal van Junior Edmilson en de daaraan verbonden rechtszaak blijft dus onopgelost. STVV focust zich in eerste instantie op het halen van aanvallende versterking en bewandelt daarvoor nu andere pistes. Tateishi en co hebben nog tijd tot maandag.