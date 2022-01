Door een tekort aan kleuters is het oude buurtschooltje De Linde in Overpelt met een definitieve sluiting bedreigd. — © gvb

Pelt

Door een tekort aan kleuters is het oude buurtschooltje De Linde in Overpelt met een definitieve sluiting bedreigd. Momenteel telt de school 16 kinderen. Nog tot en met de officiële teldatum op 1 februari is er tijd om aan het vereiste minimumaantal van 20 te raken. Daarom doen de ouders een emotionele oproep via sociale media.