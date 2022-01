Britney Spears haalt opnieuw uit naar zus Jamie Lynn: “Je bent uitschot”

Things I should have said. Zo heet het boek van Jamie Lynn Spears waarover ze in verschillende talkshows al sprak. Het boek beschrijft onder meer hoe Britney geregeld door het lint ging en hen zelfs opsloot in de slaapkamer met een keukenmes omdat ze “erg bang was”.

Maar zus Britney is furieus. Ze haalde al eerder uit, dat dit onnodig was en dat Jamie Lynn al jaren niet meer in de buurt was geweest. De woede is na een week nog niet gekoeld. Dat blijkt uit een Instagram-bericht, waarin ze fors uithaalt. “Nationale bestseller? Duh!” steekt ze van wal. “De timing van je boek was ongelofelijk, Jamie Lynn… Zeker als je weet dat hele wereld geen idee had van wat er me echt was aangedaan! Mijn hele familie – jij ook – zegt nu dat ze het niet wisten. Bullshit!”

National best seller ???? DUH 🙄 …. the timing of your book was unbelievable Jamie Lynn … especially knowing the whole world had no clue what was really done to me !!!! My whole family including you is saying YOU DIDN’T KNOW …. Bullshit !!! But what these women are saying here is pretty clear !!!! I’m just kinda shocked that more people like these real soul sisters aren’t telling it like it is !!! Congrats best seller … I’m not surprised at all 👏🏼📚👎🏻 !!! The nerve of you to sell a book now and talk shit but your fucking lying just like you lied about Alexa Nikolas !!!! I wish you would take a lie detector test so all these masses of people see you’re lying through your teeth about me !!!! I wish the almighty, Lord would could come down and show this whole world that you’re lying and making money off of me !!!! You are scum, Jamie Lynn.

Ze plaatste het bericht bij een video van onder meer The real, een talkshow, waarin de hosts en gasten zich verbazen over het boek en de steun voor Britney uitspreken: “Waarom voel je de nood om je verhaal te delen met de wereld, terwijl je gewoon met je zus zelf zou kunnen spreken?” klinkt het daar. “Wat deze vrouwen hier zeggen is voor mij vrij helder”, schrijft Britney verder. “Ik ben in shock dat meer mensen zoals deze echte zielszussen het niet zeggen zoals het is. Proficiat, bestseller. Ik ben echt niet verrast. De brutaliteit van je om nu een boek én onzin te verkopen, maar je zit verdomme te liegen, net zoals je loog over Alexa Nikolas (Jamie Lynn beschuldigde haar van pestgedrag op de set van ‘Zoey 101’, red.). Nam je maar een leugendetectortest, zodat iedereen kan zien dat je door je tanden liegt over me. Ik wou dat de almachtige God naar beneden kon komen om de hele wereld te laten zien dat je liegt en geld uit me probeert te slaan. Je bent uitschot, Jamie Lynn!”

Toen Jamie Lynn in Good Morning America zat, brak ze in tranen uit. Wat heel erg verkeerd viel bij zus Britney. — © ABC / BACKGRID

Eind vorig jaar kreeg Britney nog te horen dat het toezicht van haar vader, die als curator dertien jaar lang haar hele leven bepaalde, door de rechtbank werd opgeheven. Sindsdien neemt ze op sociale media geen blad meer voor de mond als het over haar familie gaat. Die zou zich jarenlang hebben verrijkt op haar kap en zichzelf een riant salaris hebben uitbetaald van haar vermogen.