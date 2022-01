Collins Fai verlaat Standard en trekt naar Saoedi-Arabië

De Kameroener Collins Fai heeft de deur bij Standard achter zich toegetrokken. De 29-jarige Kameroener, die momenteel met Kameroen nog in actie is op de Afrika Cup, trekt naar Al-Tai, een eersteklasser in Saoedi-Arabië. Fai won twee keer de Beker van België met Standard.

