Wordt nationaal kampioen Emiel Verstrynge onze grootste troef bij de beloften? “Ik ben hier met hoge verwachtingen”

De renner van Tormanx CX Team stelt zelden teleur. Vorig jaar snelde hij in het zand van Oostende al naar een onverhoopte vierde plaats als eerstejaars-belofte. Eerder deze maand won hij in Lombardsijde de nationale titelstrijd bij de beloften na een ongemeen spannende ontknoping. En dus wordt er iets verwacht van de beloftevolle renner die volgende week donderdag twintig wordt. “Ik sta hier inderdaad met hoge verwachtingen aan de start”, klinkt het zelfbewust. “Tegelijk besef ik dat het niet makkelijk zal worden. Ik sta hier niet met de gedachte dat ik snel even wereldkampioen zal worden. Het wordt voor de supporters thuis een spannende wedstrijd want er staan hier een paar jongens aan de start die denken dat ze wereldkampioen kunnen worden.”

Verstrynge was begin deze maand de beste op het BK in Middelkerke. — © GOYVAERTS/GMAX AGENCY

Verstrynge werkt een heel regelmatig seizoen af waarin hij ook in het gezelschap van de profs zijn mannetje kan staan. Bovendien stelt hij nooit teleur op kampioenschappen. “Het lukt me inderdaad elk jaar om goed te zijn op kampioenschappen. Bovendien heb ik een stap voorwaarts gezet in die zin dat ik bij een slechte dag er nog altijd in slaag om een deftig resultaat neer te zetten.”

Maar om wereldkampioen te worden heeft de Maldegemnaar een superdag nodig, beseft hij. “Zeer zeker! En die heb je nooit op bestelling. Het is voor mij ook afwachten hoe ik zaterdag aan de start zal staan. De favorieten? Het zal een België-Nederland worden met in het Nederlandse kamp Ronhaar en Kamp en bij ons zowat iedereen die op het podium kan staan. En dan is er nog één Brit, Cameron Mason, van wie ik verwacht dat hij zal meestrijden om het podium. Er stak niemand echt bovenuit dit seizoen. Iedereen heeft dit seizoen zijn moment gehad.”

© GOYVAERTS/GMAX AGENCY

Hoe gaan onze jonge landgenoten het tactisch spelen? Verstrynge: “Ik denk dat in de eerste koershelft ieders zijn eigen wedstrijd moet rijden maar wie in de slotronde merkt dat winnen moeilijk wordt, zal in zijn hoofd moeten schakelen en moet zich in dienste stellen van de ploeg. Wat gebeurde op het EK op de VAM-berg, waar we de titel verloren door naar elkaar te kijken (Nys en Vandeputte, nvdr.), mag deze keer niet meer gebeuren. Voordeel is dat deze groep goed aan elkaar hangt. We gaan niet meer dezelfde fout maken.”

Ook Bart Wellens, ploegleider bij Tormans CX Team, is naar de VS afgereisd. Niet onbelangrijk, vindt Verstrynge. “Ik ben blij dat Bart hier is omdat hij voor mij een grote meerwaarde betekent. Bart wel of niet erbij scheelt voor mij een flinke slok op de borrel. Hij staat me bij met raad en daad. Als ik met twijfels zit, is hij diegene die me helpt. Maar veel twijfels heb ik hier niet. Ik ken het parcours al van de WB-manche en ik weet wat kan en wat niet kan. Er is geen enkele reden om met twijfels aan de start te staan.”