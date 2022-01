Na onthullingen ‘The Voice’: honderden mensen betogen tegen seksueel geweld in Amsterdam

Honderden mensen zijn zaterdag bijeengekomen op het Museumplein in Amsterdam om zich uit te spreken tegen seksueel geweld en grensoverschrijdend gedrag. Aanleiding voor de manifestatie onder de noemer ‘No blame, but change’ waren de meldingen van misstanden rond het tv-programma ‘The Voice of Holland’. De sprekers benadrukten echter dat seksueel geweld een veel breder probleem is.

Mandy Sleijpen van ‘Stichting Wij zijn M’, initiatiefnemer van de manifestatie, zei blij te zijn met de opkomst. Volgens haar waren er tussen de 750 en 1.000 mensen. Ze zei op het podium dat ze “even had gehuild” omdat ze ontroerd was door de mensen die er waren. Sommige slachtoffers van seksueel misbruik durfden zaterdag volgens haar niet te komen, omdat er ook veel pers aanwezig was.

Sleijpen wil dat een wetswijziging van voormalig Nederlands minister van Justitie Ferd Grapperhaus direct in werking treedt en niet pas in 2024. “De beerput is nu open na de uitzending van Boos. Er durven nu zoveel mensen hun verhaal te delen. Die wet kan nu juist helpen”, legde ze uit.

Het duurt waarschijnlijk tot 2024 voor de nieuwe wetgeving rond seksueel geweld in werking treedt. De grens voor strafbaarheid van verkrachting wordt verlaagd. Het wordt ook strafbaar om seks te hebben met iemand van wie je weet dat hij of zij dat niet wil.

© EPA-EFE

© EPA-EFE

© EPA-EFE

© AFP

© AP