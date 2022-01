Weg naar WK loopt voor Red Wolves langs Slovakije

De nationale handbalploeg plaatste zich onlangs voor de tweede kwalificatiefase voor het wereldkampioenschap van 2023. Daarin komen de Red Wolves uit tegen Slovakije. Dit team nam recent deel aan het Europees kampioenschap en eindigde na nederlagen tegen Noorwegen en Rusland en winst tegen Litouwen op de derde plaats in de poule. De heenwedstrijd in Slovakije wordt gespeeld op 16 of 17 maart. De return gaat door in Hasselt op 19 of 20 maart. Als de Red Wolves deze ronde overleven dan wordt Rusland de tegenstander in de derde kwalificatiefase.

(ik)