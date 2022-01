Bocholtse juniore Fleur Moors is enige landgenote aan de start van WK: “Beginnen crossen door corona”

Voor Fleur Moors (16) gaat een nieuwe wereld open. De Bocholtse staat voor het eerst aan de start van het WK veldrijden. En dat zorgt voor aangename kriebels, lacht ze in de lobby van het Hilton Garden Inn in het Amerikaanse Fayetteville. Na het gedwongen afhaken van Xaydee Van Sinaey is Moors als enige landgenote van de partij.

“Het is ongelooflijk sjiek dat ik aan het eind van mijn eerste cross-seizoen al mag meedoen aan het wereldkampioenschap”, gniffelt het talent van Pauwels Sauzen - Bingoal. “Twee jaar geleden speelde ik nog handbal maar toen door corona de trainingen wegvielen, ben ik een beetje uit verveling met de koersfiets beginnen rijden. Eerst op de weg, dit jaar in het veld. En nu sta ik hier.”

Verwachtingen heeft ze niet. Voor het EK moest ze passen door ziekte, nu krijgt ze één van haar eerste kansen om zich met de internationale top te meten. “Ik verwacht er niet te veel van”, zegt ze. “Ik ben als eerstejaars vooral hier om ervaring op te doen. Misschien mag ik volgend seizoen hogere verwachtingen koesteren. Of ik de jongste ben aan de start? Goh, dat weet ik niet.”

De Bocholtse staat er op 7000 kilometer van huis alleen voor. “Voor de familie was dit uiteraard te ver om over te komen. Op school word ik voluit gesteund, ze staan achter wat ik doe. De combinatie tussen de sport en school is soms moeilijk maar voorlopig lukt het me wel.”

Moors hoopt vooral op de lange klim haar sterke punten te kunnen uitspelen. “Ik ben toch redelijk explosief”, weet ze. “Over de balkjes springen? Op trainingen doe ik het al wel eens maar in wedstrijd nog niet. Tom De Kort, mijn coach bij het team van Jurgen Mettepenningen, heeft me al veel bijgeleerd.”

Eindconclusie? Moors: “Het kan niet tegenvallen. Er wordt niets verwacht van mij.”