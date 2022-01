Na ‘Game of thrones’, ‘Dune’ en ‘Aquaman’ duikt Jason Momoa nu ook op in ‘Fast & Furious’

De man heeft een neus voor succesvolle franchises. Na rollen in ‘Game of thrones’, ‘Aquaman’ en ‘Dune’, duikt acteur Jason Momoa (42) binnenkort ook op in ‘Fast & Furious’.

In de Amerikaanse media gonsden de geruchten al, nu is er ook bevestiging vanuit de Fast & Furious-makers: Jason Momoa zal een rol spelen in alweer het tiende deel van de filmreeks. Daarin speelt Vin Diesel (54) opnieuw de hoofdrol. Wie Momoa precies zal zijn, is nog niet duidelijk. De rol als slechterik is bijvoorbeeld een optie. Ook acteurs Tyrese Gibson, Ludacris, Michelle Rodriguez en Sung Kang zullen wellicht terugkeren. De regie ligt opnieuw in handen van Justin Lin.

Vorig jaar kwam nog nummer negen in de zalen. Die bracht wereldwijd meer dan 720 miljoen dollar op, wat zo’n 645 miljoen euro is. Het tiende deel staat gepland om op 19 mei 2023 in de bioscoop te verschijnen.

