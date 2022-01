Manchester City deelt indrukwekkende cijfers van “maestro” Kevin De Bruyne: “Ik ben blij dat ik opnieuw pijnvrij kan spelen”

Man City gaat momenteel aan kop in Engeland, met een voorsprong van 9 punten op eerste achtervolger Liverpool. De Bruyne zit sinds zijn wederoptreden eind 2021 aan vier doelpunten en drie assists in elf optredens.

“Ik ben blij dat ik opnieuw pijnvrij kan spelen”, klinkt het bij Man City TV. “De zomer was op dat vlak niet al te best voor mij. “Na oktober pas begon ik me oké te voelen. Daarna had ik echter nog een periode met corona, maar nu gaat het echt goed. Ik speel goed, het team speelt goed. Door enkele besmette spelers moest ik sneller meer minuten spelen dan ik wilde, maar dat verliep oké.

Tussendoor deelde de Engelse topclub enkele statistieken van hun Belgische spelmaker. En die mogen er, uiteraard, zeker wezen.