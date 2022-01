Topschutter Deniz Undav op weg naar de Premier League, al hoeft hij een eventuele titelstrijd met Union niet te missen

De deal zou deze transferperiode nog helemaal afgerond moeten worden. Undav arriveerde in de zomer van 2020 bij Union en scoorde maar liefst 37 goals in 55 wedstrijden voor de Brusselaars. Momenteel is Undav topschutter in de Jupiler Pro League met 18 treffers, al moet hij wel Michael Frey naast zich dulden. Bovendien leverde Undav dit seizoen ook al 9 assists af.

Een toptransfer voor Undav leek haast onvermijdelijk, aangezien hij haast blind de weg naar doel lijkt te vinden. Gelukkig voor Union hoeft de competitieleider zijn topschutter alleszins niet te missen in een eventuele titelstrijd: Undav zou wel nog worden uitgeleend aan Union tot het einde van het seizoen.

De samenwerking tussen Union en Brighton, die beiden de miljardair Tony Bloom als eigenaar hebben, blijft zo zijn vruchten afwerpen. Union huurt momenteel namelijk Mitoma en Kozlowski van zijn zusterclub, en nu zijn het de Unionisten zelf die Brighton aan wat extra scorend vermogen zullen helpen. Bij Brighton zou Undav ploegmaat worden van ex-Genkie Leandro Trossard.