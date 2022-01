Ook snowboardster Evy Poppe, na alle heisa, vertrokken naar Winterspelen: “Ik heb geen stress gehad door rechtszaak”

Vanop de luchthaven van Zaventem is zaterdagnamiddag een uitgebreide Belgische delegatie vertrokken naar Peking, waar over minder dan een week de Olympische Winterspelen starten. Naast de bobsleevrouwen en skeletoni Kim Meylemans stapte ook snowboardster Evy Poppe – met haar 17 jaar de benjamin van Team Belgium – op de vlucht van Swiss Airlines naar China.

Poppe kende een woelige aanloop naar de Spelen. Haar selectie ten nadele van Loranne Smans, die het Belgische snowboardticket voor de Spelen binnenhaalde, deed wel wat stof opwaaien. Smans trok zelfs naar de rechtbank om alsnog het olympisch ticket van Poppe terug te nemen, maar ving bot.

Poppe reageerde zaterdag voor het eerst op de heisa, opvallend relaxed voor een 17-jarig meisje. “Ik heb eigenlijk geen stress gehad. Ik ben een héél kalm persoon, dat is een voordeel”, zei de Oost-Vlaamse. “Ik heb er niet veel aandacht aan gegeven en de focus op mijzelf gehouden. Ik heb mij eigenlijk nooit zorgen gemaakt. Ook niet toen ik voor het eerst over die rechtszaak hoorde. Ik dacht oké, ik zal wel zien wat het geeft.”

Poppe vindt het wel jammer dat er door haar selectie een conflict is ontstaan in het Belgisch snowboardwereldje. “Dat is enorm spijtig. Ik begrijp Loranne’s reactie. Moest dit mij overkomen, zou ik allicht hetzelfde gedaan hebben. Ik ken Loranne goed. We doen vaak trainingen en wedstrijden samen. Ik heb haar sinds de selectie niet meer gehoord of gezien. Ik heb zelf ook geen contact gezocht want ik wou de rust bij mezelf behouden. Ik probeer er niet te veel aan te denken.”

Evy Poppe gaat volgende week zaterdag als allereerste Belgische van start op de Winterspelen. Ze won al goud op de Jeugdspelen en is een toptalent in het snowboarden. “Ik ga mijn beste tricks laten zien en ik hoop dat ik die kan landen, dan kan ik een goed resultaat neerzetten Welk resultaat dat zal zijn, hangt af van de concurrentie. Voor mij zijn deze Spelen wel vooral een leermoment. . Het grote doel blijven de Winterspelen van 2026 in Milaan.