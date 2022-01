Auto van Maasmechelaar getakeld nadat hij ruzie kreeg met vriendin in Dilsen

Dilsen-Stokkem

De politie is zaterdag rond 3 uur opgeroepen voor een ruzie op het kruispunt van de Europalaan en de Rijksweg in Dilsen. Een koppel had er een woordenwisseling maar vertrok even later in een kapotte auto. Het voertuig werd even verderop door de politie aan de kant gezet. De 28-jarige bestuurder uit Maasmechelen testte positief op alcohol. Zijn auto’s was ook niet verzekerd en gekeurd en werd daarom getakeld. De nodige pv’s werden opgesteld. mm