Honderden mensen nemen afscheid van Dean (4)

In de Sint-Laurentiuskerk in Verrebroek vindt zaterdagnamiddag de begrafenis van Dean Verberckmoes (4) plaats. Daar werden al een brief voorgelezen van mama Elke en de tante van Dean. De kindjes die met Dean in de klas zaten in vrije basisschool De Verrekijker, strooiden ook nog met sterretjes in de kerk en lieten kaarsjes branden ter nagedachtenis van de jongen.