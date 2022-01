Sint-Amandsberg

Vrijdagavond werden de bewoners van een riante villa in een rustige woonwijk in Sint-Amandsberg opgeschrikt door een brutale home invasion. Het was al de tweede keer in nauwelijks zes dagen. Vorige week zaterdag werden de twee tienerdochters overvallen door twee valse pakjesbezorgers, vrijdagavond deelde de vader in de klappen.