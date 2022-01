Overheid waarschuwt voor valse phishingmail over Covid-certificaat: “Erg overtuigend en des te gevaarlijker”

Er circuleren sinds zaterdag nieuwe phishingmails waarin de ontvangers gevraagd worden om te betalen voor een Covid-certificaat. “Het lijkt alsof de e-mail vanuit My e-Box (een tool om je online overheidsdocumenten te raadplegen, nvdr.) is verstuurd”, zo waarschuwt de overheid. “Het ziet er erg overtuigend uit en is daarom des te gevaarlijker.”

“In de mail vragen de oplichters je om te betalen voor je Covid-certificaat, maar deze certificaten zijn gratis”, zo staat te lezen in een persbericht van de Belgische overheid. “De beste tip om phishingmails en -berichten te herkennen, is om goed na te denken over de boodschap. Wordt er gevraagd om te betalen voor een gratis dienst? Krijg je een boodschap over een rekening of factuur die je niet verwachtte? Wees dan op je hoede.”

Daarnaast geeft de overheid ook nog volgende tips mee om de phishingmails te herkennen: