STVV komt met statement na tumult tegen Charleroi: “Keuren de acties van Schmitt en Pius niet goed”

STVV heeft een communiqué de wereld in gestuurd na de incidenten die zich na de thuismatch van vrijdagavond tegen Charleroi voordeden. In een persoonlijke brief gericht aan de supporters betreurt CEO Takayuki Tateishi de confrontaties. Ook roept de Japanse baas van STVV op tot eendracht en laat hij weten dat T2 Dennis Schmitt en de geviseerde Junior Pius zich verontschuldigen voor hun gedrag. Op de persoonlijke excuses van Schmitt en Pius is het vooralsnog wachten.

Beste supporters,

In de nasleep van de gebeurtenissen van gisterenavond, wil ik de tijd nemen om hierop in te gaan en me te verontschuldigen namens de Club.

De confrontaties tussen onze assistent-coach, Dennis Schmitt, onze verdediger, Junior Pius, en de supporters zijn betreurenswaardig.

De spanningen die tijdens de wedstrijd werden opgebouwd, bereikten op een ongelukkige manier een hoogtepunt.

Hoewel we het motief achter de acties van Dennis en Junior begrijpen, keuren we de manier waarop, zeker niet goed.

Junior Pius is een speler die zich 100% geeft voor de club en voor het team. Dennis Schmitt, niet alleen coacht hij zijn team met veel passie & vuur. Hij gaat voor zijn team ook door het vuur, datzelfde vuur zoals vermeld in de slogan van onze club. We hebben intussen met beiden gesproken. Door de achtereenvolgende heftige wedstrijden, de zure verlies en na het uitjouwen van de eigen speler reageerden ze uit volle emoties. Maar ik weet dat ze niets anders dan respect hebben voor de club en waar het voor staat. Dennis en Pius verontschuldigen zich ten opzichte van de STVV-supporters voor hun gedrag van gisterenavond.

We zijn dit seizoen begonnen met een sterke slogan. Allemòòl Bedieën. Een slogan die zowel voor de spelers als voor de supporters staat. Bij goede en slechte resultaten, we rekenen op elkaar. Het doel van iedereen, of het nu op het veld, op de bank of in de tribune is, is hetzelfde, nl. samen werken aan successen voor geel & blauw. Er is maar één weg van hier en dat is samen en vooruit.

Takayuki Tateishi CEO STVV