Rusland brengt bloedvoorraden en medisch materiaal naar Oekraïense grens

Naast tienduizenden troepen zou Rusland volgens Amerikaanse overheidsbronnen nu ook bloedvoorraden en ander medisch materiaal voor de verzorging van gewonden naar het grensgebied met Oekraïne hebben gebracht. Volgens de Amerikanen is dit een nieuw signaal dat Rusland echt wel klaar is om zijn buurland binnen te vallen.

Op dit momenten zouden er al ruim 100.000 Russische troepen verzameld zijn langs de grens met Oekraïne. Uit voorzorg, volgens president Poetin. Omdat de Russen zich bedreigd voelen door de “al twintig jaar durende uitbreiding van de Navo en de westerse politieke en militaire steun voor Oekraïne”. Omdat Rusland het land wil binnenvallen, zo vreest het Westen. Om te voorkomen dat Oekraïne lid zou worden van de Navo. Onder meer Amerikaans president Joe Biden heeft al gedreigd met zware sancties tegen Rusland én tegen Poetin persoonlijk als de Russen daadwerkelijk tot een invasie overgaan.

LEES OOK. Pentagon: “Rusland heeft genoeg troepen aan de grens om heel Oekraïne binnen te vallen”

Hoewel Poetin zelf verklaard heeft om het conflict op diplomatieke wijze op te lossen, versterkt de nieuwe onthulling over de toevoer van medisch materiaal - gedaan door drie anonieme Amerikaanse functionarissen - het gevoel in de VS dat Rusland klaar is voor de strijd. “Het is geen garantie dat er een aanval zal komen, maar je zal geen aanval doen zonder dat je dat (medisch materiaal, nvdr.) bij de hand had”, zo verklaarde Ben Hodges, luitenant-generaal op rust, aan persagentschap Reuters.

Eerder verklaarde ook de Amerikaanse president Joe Biden al dat hij “gokt” dat Poetin Oekraïne zal binnenvallen. “Hij moet iets doen”, aldus Biden. “Hij zoekt zijn plek in de wereld, tussen China en het Westen. Probeert hij ons te testen? Ja, ik denk dat hij zal aanvallen, maar hij zal er zwaar voor betalen.”

PODCAST. Op de rand van oorlog? Rusland, Oekraïne en de gevolgen voor ons

Het Russische ministerie van Defensie heeft zelf nog niet gereageerd op de nieuwe onthullingen, evenmin kwam er al een officiële reactie van het Witte Huis. Maar de spanning neemt ondertussen almaar toe. Zo liet Biden zopas ook weten dat hij “binnenkort” een klein aantal Amerikaanse troepen naar Oost-Europa wil sturen en brachten de VS eerder deze week ook al 8.500 soldaten “in staat van paraatheid”.