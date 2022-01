Activisten verdelen op Australian Open T-shirts met opschrift “Waar is Peng Shuai?”

Mensenrechtenactivisten hebben zaterdag in de marge van de vrouwenfinale op de Australian Open een duizendtal T-shirts met het opschrift “Waar is Peng Shuai?” verdeeld onder de toeschouwers.

De T-shirts werden uitgereikt voor aanvang van de finale in de Rod Laver Arena in Melbourne tussen thuisspeelster Ashleigh Barty, die de wedstrijd zou winnen, en de Amerikaanse Danielle Collins.

Hoewel de organisatie van de Australian Open politieke boodschappen tijdens het toernooi verbiedt, werd deze actie na een aanvankelijke weigering toch toegestaan op voorwaarde dat alles rustig zou verlopen.

De Chinese tennisster Peng Shuai beschuldigde begin november de vroegere vicepremier Zhang Gaoli ervan haar te hebben gedwongen tot seks. Kort na die beschuldiging werd haar bericht op het sociale medium Weibo verwijderd en leek ze van de aardbodem verdwenen.

De zaak zorgde voor heel wat beroering en onder meer de WTA besliste voorlopig geen toernooien meer in China te houden. Uiteindelijk dook Peng Shuai weer op tijdens een videocall met IOC-voorzitter Thomas Bach. Daarna had ze het in een interview over een “misverstand”, al legde ze die verklaring volgens mensenrechtenorganisaties waarschijnlijk af onder druk.