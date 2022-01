Remco Evenepoel start seizoen bij Quick-Step Alpha Vinyl in Valencia

De Spaanse rittenkoers (2.Pro) is een van de eerste van de prille wielerjaargang en loopt van 2 tot en met 6 februari. Het is de eerste race voor Evenepoel op Spaanse bodem sinds hij er de Vuelta a Burgos op zijn naam schreef in 2020.

Evenepoel krijgt aan de Middellandse Zee onder meer het gezelschap van Mattia Cattaneo, Josef Cerny, Mikkel Honoré, Yves Lampaert en olympisch kampioen ploegkoers Michael Mørkøv. Fabio Jakobsen, vijfvoudig ritwinnaar en regerend houder van het puntenklassement in de Vuelta, vervolledigt de roedel van de Wolfpack.