Garagist moet ruit van wagen repareren, maar treft één grote puinhoop aan

‘Hoarders’, oftewel hamsteraars zijn mensen die obsessief alles verzamelen dat ze vinden en krijgen. Dat gaat dan niet enkel om Pokémonkaarten of kroonkurken, maar ook om afval en andere dingen die je beter niet bewaart. Een garagist in de Amerikaanse staat Wyoming kreeg een vrouw over de vloer die haar autoruit wou laten repareren. Het was niet die schade, maar de staat van haar wagen die opviel. Langs alle kanten puilde die uit met papier, plastic, stukken stof en ander afval. Enkel de bestuurderszitplaats was ongeveer vrij gemaakt, zodat de vrouw nog kon rijden. Of de garagist haar ruit ook gerepareerd heeft, weten we niet.