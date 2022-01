Herman Brusselmans over zijn schooltijd: “Pedofilie, dat woord kende men toen niet”

Auteur Herman Brusselmans (64) was zaterdagochtend te gast bij Ann Van Elsen tijdens haar radioshow ‘Speeltijd’ bij Joe. Daar vertelde hij over zijn eigen schooltijd bij de broeders. “Toen hadden we dat niet door, maar later is duidelijk geworden dat daar een paar pedofielen tussenzaten.”

In haar programma Speeltijd blikt Van Elsen elke week terug op de schoolperiode van een bekend persoon. Zaterdag was het de beurt aan schrijver Herman Brusselmans, die destijds schoolliep bij een broederschool. “Er was ooit eens een seksboekje ontdekt bij een van de leerlingen”, vertelt hij. “Candy heette dat, een klein boekje met wat wazige prentjes in. Toen dat ontdekt was bij een leerling, stond heel de school op zijn achterste poten. Maar wat erger was, en dat is pas later wat meer op tafel gekomen, is dat er toch wat pedofielen zaten bij die broeders. Ze kwamen te dicht enzovoort. Ik heb zoiets meegemaakt met een priester. Dat we toen nog te biecht gingen, en hij dingen vroeg, waarvan ik pas achteraf besefte: dat zijn hier seksueel getinte vragen. Pedofilie, dat was een woord dat niemand toen kende, he. Mensen vonden dat maar normaal dat die broeders deden waar ze goesting in hadden.”

“We zullen wel zien”

Brusselmans blikte eveneens vooruit. Samen met zijn vriendin Lena heeft hij nog steeds een kinderwens. “Die wens met Lena is er altijd geweest”, zegt hij. “Met Tania niet, na een week samen zei ze al dat ze geen kinderen wilde. Met Gerda lukte het niet. We hebben ons toen laten testen, dat was in orde, maar we raakten niet zwanger. Met Melissa ben ik maar een jaar samen geweest. Lena wordt hopelijk mijn laatste relatie. Ze was 24 jaar in het begin, nu is ze 30… Ik kan wel voor een kind zorgen, ik ben ook veel thuis. We willen het volgens de natuur laten gaan: het is dat of het is niet. Maar je kan dat niet zomaar met een vingerknip regelen. Je kan zeggen: ik wil een kind, maar je moet nog zwanger geraken. Ze zeggen ook altijd dat een man kinderen kan krijgen tot zijn tachtigste, maar dat is toch ook bullshit. Nu zitten we in die te langdurige fase van ‘we zullen wel zien’.”