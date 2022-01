De STVV-kern trainde zaterdagvoormiddag. Onderwerp van gesprek op Stayen is niet zo zeer de nederlaag tegen Charleroi, wel het feit dat supporters en staf/spelers met mekaar in de clinch gingen na afloop van de wedstrijd. “STVV is gewoon comateus”, vat Mike Swysen, kopman van Supportersverbond STVV, de trieste situatie samen.