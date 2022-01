Rode Duivel Dedryck Boyata (Hertha Berlijn) valt uit met enkelblessure

De Rode Duivel kwetste zich vrijdag in de verloren oefenwedstrijd tegen het Poolse Lech Poznan (2-4). Het is afwachten hoeveel weken Boyata out is.

De 30-jarige centrale verdediger speelt sinds de zomer van 2019 voor Hertha, dat hem weghaalde bij Celtic. Hij schopte het tot aanvoerder maar kende ook al het nodige blessureleed. Tot dusver droeg Boyata het Berlijnse shirt in 63 wedstrijden en maakte daarin vijf goals. Hij heeft ook 28 caps achter zijn naam.