Genk-spits Paul Onuachu gaat trouwen

Paul Onuachu (27) en zijn vriendin Tracy Acheampong (23) gaan trouwen. Dat maakte het koppel gisteren zelf bekend via het Instagram-account van de Genkse aanvaller. De Gouden Schoen vroeg zijn vrouw ten huwelijk in Parijs, de stad van de liefde, met zicht op de Eifeltoren.

Paul Onuachu en zijn vriendin Tracy zijn bijna vier jaar een koppel. Het gaat de spits van KRC Genk dus voor de wind. Nadat hij eerder deze maand de Gouden Schoen won, is hij nu ook verloofd met de liefde van zijn leven. Hij maakte het nieuws openbaar via Instagram met een foto van het koppel aan de Eifeltoren met de woorden: “Ze heeft ‘ja’ gezegd, in de stad van de liefde.”