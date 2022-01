Ze wankelde even, maar Ashleigh Barty schenkt Australië voor het eerst sinds 1978 zege bij de vrouwen

Ashleigh Barty heeft zaterdag de Australian Open in Melbourne op haar naam geschreven. De thuisspeelster en nummer 1 van de wereld versloeg in de finale de Amerikaanse Danielle Collins (WTA 30) in twee sets. Na een uur en 27 minuten prijkte de 6-3, 7-6 (7/2) eindstand op het scorebord in de Rod Laver Arena.

In de eerste set had Barty genoeg aan een break in het vierde game. Daarna kwam ze 1-5 achter in de tweede, maar de Australische zette de scheve situatie alsnog recht. Haar eerste matchbal bij 6-2 in de tiebreak was meteen de goede.

Voor de 25-jarige Barty is het haar derde grandslamtitel. In 2019 won ze Roland Garros, vorig jaar was ze de beste op Wimbledon. Op de Australian Open was een halve finale, in 2020, tot dusver haar beste resultaat.

Barty is de eerste thuisspeelster die de Australian Open wint sinds Chris O’Neil in 1978. De Australische telt nu vijftien WTA-titels op haar erelijst. Eerder deze maand won ze ook al het voorbereidingstoernooi in Adelaide.

De 28-jarige Collins speelde haar allereerste grandslamfinale. Haar beste uitslag tot dusver was een halve finale op de Australian Open van 2019. Toen botste ze op de Tsjechische Petra Kvitova. De Amerikaanse won al drie WTA-titels (vorig jaar in Palermo en San José, in 2018 in Newport Beach) en had tot vandaag nog nooit een finale verloren.

Op weg naar de finale had Collins, het 27e reekshoofd, onder meer Elise Mertens uitgeschakeld in de vierde ronde (achtste finales).