Een prachtige toevalstreffer voor deze surfer in het zonnige Hawaï. In het surfparadijs overwon een man een prachtige golf zonder te vallen. Vanop het strand werd die mooie prestatie op beeld vastgelegd. En dat was net op het juiste moment, want achter het surfspektakel duikt plots een walvis op vanuit de oceaan. Twee vliegen in één klap!