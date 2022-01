Voetganger verongelukt in Duras bij Sint-Truiden

Een 61-jarige man is zaterdagochtend verongelukt bij een ongeval in de Herenstraat in Duras. Het slachtoffer zou zijn opgeschept door een auto die een inhaalmanoeuvre uitvoerde.

Het ongeval gebeurde rond 7.15 uur. Voor het slachtoffer kon geen enkele hulp nog baten. Hij was door de klap in de gracht geslingerd. De straat is momenteel afgesloten voor alle verkeer zodat de lokale politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken de nodige vaststellingen kan doen. Er is een verkeersdeskundige ter plaatse gestuurd. mm/jcr