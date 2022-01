NBA. Phoenix behaalt negende zege op rij, lekkere dunk bij Charlotte

Phoenix blijft in de winning mood in de NBA. De Suns versloegen vrijdagavond Minnesota met 134-124 en boekten zo een negende opeenvolgende overwinning.

Devin Booker werd met 29 punten topschutter maar ook Cameron Johnson (23 punten) en Chris Paul (21 punten, 14 assists, 10 rebounds), met een triple-double, hadden een ruim aandeel in de zege.

Voor het team uit Arizona was het de 39e overwinning in 48 wedstrijden. Daarmee leiden de Suns comfortabel in de Western Conference voor Golden State (36-13).

Miami, de nummer 1 in de Eastern Conference, was vrijdagavond ook aan het feest. De Heat versloeg onder aanvoering van Jimmy Butler (26 punten, 9 assists) de Los Angeles Clippers met 121-114.

De Chicago Bulls, tweede achter Miami, gingen met 131-122 onderuit tegen San Antonio. Kampioen Milwaukee, nummer vier in de stand, haalde het met 123-108 van de New York Knicks. De Griekse vedette Giannis Antetokounmpo blonk andermaal uit met 38 punten en 13 rebounds.

Uitslagen:

Milwaukee - New York 123 - 108

Miami - LA Clippers 121 - 114

San Antonio - Chicago 131 - 122

Charlotte - LA Lakers 117 - 114

Atlanta - Boston 108 - 92

Phoenix - Minnesota 134 - 124

New Orleans - Denver 105 - 116

Houston - Portland 110 - 125

Memphis - Utah 119 - 109

Oklahoma City - Indiana 110 - 113 (n.v.)

Orlando - Detroit 119 - 103

Standen (winstpercentage, wedstrijden, zeges, nederlagen):

EASTERN CONFERENCE

1. Miami 65,3 49 32 17

2. Chicago 62,5 48 30 18

3. Cleveland 61,2 49 30 19

4. Milwaukee 60,8 51 31 20

5. Brooklyn 60,4 48 29 19

6. Philadelphia 60,4 48 29 19

7. Charlotte 56,0 50 28 22

8. Boston 50,0 50 25 25

9. Toronto 50,0 46 23 23

10. Washington 47,9 48 23 25

11. Atlanta 47,9 48 23 25

12. New York 46,0 50 23 27

13. Indiana 36,0 50 18 32

14. Detroit 22,9 48 11 37

15. Orlando 20,0 50 10 40

WESTERN CONFERENCE

1. Phoenix 81,3 48 39 9

2. Golden State 73,5 49 36 13

3. Memphis 66,7 51 34 17

4. Utah 60,0 50 30 20

5. Dallas 57,1 49 28 21

6. Denver 56,3 48 27 21

7. LA Clippers 49,0 51 25 26

8. Minnesota 49,0 49 24 25

9. LA Lakers 48,0 50 24 26

10. Portland 42,9 49 21 28

11. San Antonio 38,0 50 19 31

12. New Orleans 37,5 48 18 30

13. Sacramento 36,0 50 18 32

14. Oklahoma City 29,2 48 14 34

15. Houston 28,6 49 14 35

Programma van zaterdag:

New Orleans - Boston

Dallas - Indiana

Philadelphia - Sacramento

Miami - Toronto

Memphis - Washington

Golden State - Brooklyn