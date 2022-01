Ook fietshersteller en verkoper in doe-het-zelfzaak nu knelpuntberoepen

Fietshersteller, leerkracht buitengewoon onderwijs, verkoper in een doe-het-zelf-zaak en ergotherapeut: het zijn voortaan knelpuntberoepen. De lijst telt dit jaar 207 beroepen, 17 meer dan vorig jaar. In een aantal sectoren speelt een corona-effect, zegt Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V), omdat dat de vraag deed toenemen.

Elk jaar wordt een lijst gemaakt met beroepen waarvoor werkgevers moeilijk geschikt personeel vinden. Dat gebeurt op basis van gegevens van VDAB over vacatures en een uitgebreide bevraging van experts. Dat die lijst blijft groeien heeft te maken met de huidige krapte op de arbeidsmarkt als gevolg van de vergrijzing. In 2021 ontving VDAB meer dan 360.000 vacatures, dat zijn er dubbel zoveel als in 2020. Zes op de tien daarvan waren vacatures voor knelpuntberoepen. Maar er is ook sprake van competenties die niet altijd makkelijk te vinden zijn of moeilijke arbeidsomstandigheden.

Bij de nieuwe beroepen speelt dan weer een corona-effect, luidt het. Opvallende nieuwkomers zijn verkoper doe-het-zelf, verkoper van sport- en vrijetijdsartikels en verkoper van bloemen en planten. Dat ligt onder meer aan het feit dat de vraag naar klusmateriaal, vrijetijdsartikelen en bloemen en planten het afgelopen jaar sterk gestegen is. Daarnaast zijn ook onder andere fietshersteller, ergotherapeut en leerkracht buitengewoon secundair onderwijs nieuw op de lijst, net als beroepen in de financiële sector.

Vooral zorg en bouw

VDAB zal met een expertenteam langsgaan bij werkgevers met veel knelpuntvacatures om op zoek te gaan naar geschikt personeel. Daarnaast gaat Vlaams minister van Werk Hilde Crevits met de bouwsector aan tafel om concreet actie te ondernemen.

“De top tien van knelpuntberoepen wijzigt amper, de volledige lijst wordt wel steeds langer. Het is duidelijk alle hens aan dek”, zegt Hilde Crevits. “Specifiek voor de bouwsector is meer nodig, daarom ga ik binnenkort met hen het overleg aan om een nieuw actieplan te maken.” De top 10 op de knelpuntberoepenlijst wordt al een hele tijd overheerst door beroepen in de zorg, de bouwsector en de schoonmaak. Voor elke van deze beroepen bieden VDAB en partners verschillende opleidingen aan. Wie één van deze erkende opleidingen volgt, hoeft daar niets voor te betalen en krijgt daarnaast een verplaatsingsvergoeding, terugbetaling van de kinderopvang en hij/zij behoudt zijn/haar uitkering.

Top 10

●verpleegkundige

●technicus industriële installaties

●werfleider/conducteur bouw

●technicus koeltechniek en klimatisatie

●onderhoudsmecanicien

●bestuurder trekker-oplegger

●schoonmaker bij mensen thuis

●technieker werf-, landbouw- en hefmachines

●calculator bouw

●industrieel elektrotechnisch installateur