4 op de 10 Belgen willen net als in Denemarken alle coronamaatregelen weg

Ipsos hieldt een steekproef bij 1.523 18-plussers, en zag in de resultaten daarvan grote regionale verschillen. Bij de Nederlandstaligen wil 33 procent de maatregelen al over enkele dagen zien verdwijnen, bij de Franstaligen loopt dat op tot bijna de helft (48 procent). Vooral wie jonger is dan 45, wil op 1 februari het voorbeeld van Denemarken volgen (49 procent). Wie ouder is, is voorzichtiger: slechts één op de drie antwoordt volmondig ja.

LEES OOK. Piek ziekenhuisopnames nog niet bereikt, nu ook meer coronapatiënten op intensieve zorg

Bijna de helft van de Belgen (48 procent) zou ervoor gewonnen zijn om de maatregelen te lossen vanaf 1 maart. Ook dan zijn vooral Franstaligen (54 procent) gewonnen voor het idee, tegenover 44 procent van de Nederlandstaligen.