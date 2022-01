Natuurpunt roept op om weer vogels te tellen tijdens Groot Vogelweekend

Het Grote Vogelweekend wordt vanaf 2004 georganiseerd door Natuurpunt. De tellingen leveren een momentopname van de aantallen vogels die in Vlaamse tuinen aanwezig zijn. In combinatie met de resultaten van andere jaren en met andere vogeltellingen levert dat dan weer een beeld van de ontwikkelingen in het belang van tuinen voor vogels.

Natuurpunt roept, samen met de ambassadeurs, acteur Michaël Pas en schrijfster Sarah Devos, op om komend weekend opnieuw het vogelvoer op te dissen en massaal tuinvogels te turven. Op de website van Natuurpunt staan tips over het tellen, herkennen en voederen van vogels.

Vanaf zaterdag/vandaag kunnen de tellingen ingevoerd worden via de website van Natuurpunt. Scholen konden hun waarnemen doorgeven tot en met vrijdag/gisteren.

De organisatie verwacht dat de “vaste” vogels zullen opduiken in de tuin, zoals vinken, mezen, roodborstjes en de huismus. “We zien klassiek ‘hedendaags winterweer’, lees: het is zacht. Geen vriestemperaturen”, zegt Gerald Driessens van Natuurpunt.

Ook wordt het afwachten of de merel en zanglijster weer meer voorkomen, na de dramatische impact van het usutuvirus op de populatie. En Natuurpunt is ook benieuwd naar de resultaten van de groenling, die erg gevoelig is voor de parasitaire aandoening Trichomonas gallinae, ook wel het geel genoemd. “Ook voor de houtduif is dit een bedreigende ziekte, maar hun aantallen zijn zo robuust dat zij die aanslag beter kunnen opvangen”, klinkt het.

Natuurpunt stipt tevens aan dat relatief weinig vogels overwinteren, omdat er weinig boomzaden voorhanden zijn. Al doet een gebrek aan voedsel in de bossen ze wel meer naar de tuinen komen. De organisatie verwacht een beter resultaat voor de kepen, die meer dan de vorige jaren massaal door ons land trokken en waarvan een deel ter plaatse is gebleven. In de buurt van fruitboomgaarden met achtergebleven appels zijn lokaal ook aardige groepen kramsvogels aanwezig. Of die naar de tuin afzakken, is vooral afhankelijk van de frequentie waarop men voedsel aanbiedt en de aard van het aanbod.

Vorig jaar telde een recordaantal van meer dan 73.000 mensen mee, goed voor ruim 1,3 miljoen getelde vogels. Ook meer dan 5.800 leerlingen in 258 scholen telden mee. De huismus werd het vaakst geteld, gevolgd door de koolmees en de vink.